iddaa oranları: Ajax - Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 28 Eylül Salı günü Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak.



Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi



Ajax'a 1.06 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Beşiktaş'ın galibiyet oranını 12,00 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 5.60 oldu.



HOLLANDA TAKIMLARIYLA 8. MAÇ



Beşiktaş, Hollanda ekipleriyle Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, rakibi Ajax ile daha önce iki kez eşleşti.



İlk olarak 1966-67 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax'ın karşısına çıkan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul'daki rövanşı da 2-1 kaybetti.



Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi. Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda 1991-1992 sezonunda bir başka Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın rakibi olan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamlarken, deplasmandaki karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı.



Beşiktaş, Hollanda ekiplerine karşı üstünlüğünü ise Feyenoord karşısında gerçekleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Beşiktaş rakibini deplasmanda 2-1 yenerken, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.



Siyah-beyazlılar, Hollanda ekipleriyle bugüne dek yaptıkları 8 maçın 5'ini kaybetti. Bu ülke takımlarına karşı iki kez üstünlük sağlayan Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.



