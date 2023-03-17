iddaa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluk oranları değişti

🔸(2.38) M. City

🔸(3.15) B. Münih

🔸(5.40) R. Madrid

🔸(5.80) Napoli

🔸(9.00) Chelsea

🔸(17.0) Inter

🔸(21.0) Benfica

🔸(26.0) Milan



💛💚iddaa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için oranlar belli oldu.



— Sporx (@sporx) March 17, 2023

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuralarının çekilmesinin ardından şampiyonluk oranları belli oldu.Manchester City, 2.38'lik oranıyla favori gösterilirken çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih ise 3.15 oranıyla en yüksek ikinci favori oldu.Son 5 sezonda 3 kez kupaya uzanan Real Madrid, 5.40 oranla üçüncü favori olarak gösterildi. Rakibi Chelsea ise 9.00 oranla 5. favori oldu.İtalya Ligi'nin açık ara farkla lideri olan Napoli 5.80 oranla 4. favori orana sahip takımı oldu.