Icardi ve Wanda Nara arasında velayet krizi!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara, resmi olarak yollarını ayırdı. Ancak boşanma sonrası yaşanan velayet mücadelesi, taraflar arasında tansiyonu daha da artırdı.
İTALYA'DA RESMEN BOŞANDILAR
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, çiftin ortak mal varlıklarının bulunduğu İtalya'da açılan boşanma davası sonuçlandı. Milano'daki mahkemenin kararıyla Icardi ve Nara resmen boşandı. Ancak taraflar arasındaki ekonomik ve mal paylaşımı davaları sürüyor.
VELAYET KAVGASI KIZIŞIYOR
Boşanmanın ardından çiftin kızları Francesca ve Isabella'nın velayeti konusunda büyük bir kriz patlak verdi.
Icardi, geçtiğimiz günlerde çocuklarını görmek üzere gittiği evde, eski eşi Wanda Nara ile sert bir tartışma yaşadı. İddiaya göre, tartışmanın ardından Nara'nın avukatı, futbolcunun agresif tavırlarını belgeleyip savcılığa şikâyette bulundu.
Savcılık, Icardi hakkında "taciz ve şiddet" iddialarıyla işlem başlattı. Mahkeme, kızların anneleriyle kalmasına ve Icardi'nin eve yaklaşmamasına karar verdi.
ÇARPICI İDDİA: "WANDA NARA MİTOMANİ HASTASI"
Sosyal medya hesabından sessizliğini bozan Mauro Icardi, Wanda Nara'yı "mitomani" (patolojik yalan söyleme) hastası olmakla suçladı.
Ünlü futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Boşanmada bana yalancı diyenler ya sessiz kaldı ya da söyledikleri yalanları toparlayamıyor. Mitomani hastalarını ifşa etmek için birkaç gün bekledim. Kızlarıma zarar veren herkesin maskesini düşüreceğim. Sabredin prenseslerim, az kaldı. Her şey düzelecek."
"BİZİ BİRLEŞTİREN SEVGİYİ HİÇBİR ŞEY SÖNDÜREMEZ"
Icardi, kızlarına hitaben duygusal bir mesaj da paylaştı: "Bizi birleştiren sonsuz sevgiyi hiçbir şey söndüremez. Yakında yeniden sarılacağız, korkusuzca gülecek ve hak ettiğimiz mutluluğu birlikte yaşayacağız. Her zaman sizin için savaşacağım."
TARTIŞMA FİZİKSEL MÜDAHALEYE DÖNDÜ
Çiftin arasında yaşanan velayet savaşı, geçtiğimiz hafta daha da sertleşti. İddiaya göre Icardi, kızlarını almak istediği sırada çıkan tartışmada, küçük kızının ağlamasına dayanamayarak onu zorla götürmeye çalıştı. Bu sırada, Nara'nın asistanı ve polisle de fiziksel temas yaşandığı öne sürüldü.
Boşanmayı resmiyete döken çift, bu kez çocuklarının velayeti için zorlu bir hukuki mücadele veriyor. Icardi'nin suçlamaları ve Nara'nın savunması, önümüzdeki süreçte iki taraf arasında yeni krizlerin habercisi olabilir.
Icardi ve Wanda Nara arasında velayet krizi!
Merakla beklenen Mauro Icardi-Wanda Nara ilişkisinde ayrılık resmileşti. Milano'daki mahkemenin kararıyla Icardi ve Nara resmen boşandı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara, resmi olarak yollarını ayırdı. Ancak boşanma sonrası yaşanan velayet mücadelesi, taraflar arasında tansiyonu daha da artırdı.
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