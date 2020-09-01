Ibrahimovic: "Hakan Çalhanoğlu daha iyisini yapabilir"

Milan'da devam edeceğini açıklayan Zlatan Ibrahimovic, yükselen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu için görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Ibrahimovic: 'Hakan Çalhanoğlu daha iyisini yapabilir'
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01 Eylül 2020 01:43
Milan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Zlatan Ibrahimovic, pandemi arası sonrasında müthiş bir çıkış yapan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ile ilgili konuştu.

Hakan'ın büyük bir potansiyeli olduğunu belirten Zlatan, "Hakan Çalhanoğlu ile ilk tanıştığımda ona, Milan'da 10 numaranın büyük bir ayrıcalık olduğunu ve bu takımda 10 numara giyen he oyuncunun müthiş olmak zorunda olduğunu söyledim. Büyük bir sorumluluğu var ve iyi çalışırsa, altından kalkabilir. Geçtiğimiz 6 ayda gerçekten iyi çalıştı, böyle devam etmeli. Durmamalı, kendinden hiçbir zaman memnun kalmamalı. Umarım böyle devam eder, daha iyisini yapabileceğini de biliyorum." ifadelerini kullandı.

Çalhanoğlu, 11 gol ile bu sezon Milan'da en golcü sezonunu geçirirken, takımı Milan'ın da özellikle pandemi nedeniyle verilen ardından ligde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlikle hiç yenilgi almamasında büyük rol oynamıştı. 

 

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