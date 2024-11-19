Ibrahima Yattara, Trabzonspor'a dönüyor

Trabzonspor'un efsane futbolcularından İbrahim Yattara, Trabzonspor'a geri dönüyor.
Haber61'den Hakan Yoloğlu'nun haberine göre 2003- 2011 sezonları arasında 8 yıl Trabzonspor forması giyen İbrahim Yattara, Şenol Güneş'in teknik ekibine dahil oluyor.
En büyük hayalinin Trabzonspor'da görev almak olduğunu söyleyen Yattara, çarşamba akşamı Trabzon'a geliyor.
Yattara'nın çarşamba 19.55'de Trabzon'da olması bekleniyor.
Haber61'den Hakan Yoloğlu'nun haberine göre 2003- 2011 sezonları arasında 8 yıl Trabzonspor forması giyen İbrahim Yattara, Şenol Güneş'in teknik ekibine dahil oluyor.
En büyük hayalinin Trabzonspor'da görev almak olduğunu söyleyen Yattara, çarşamba akşamı Trabzon'a geliyor.
Yattara'nın çarşamba 19.55'de Trabzon'da olması bekleniyor.