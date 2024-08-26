Ibrahim Olawoyin: "Gökhan Akkan'ın yanındayız"

Çaykur Rizespor'da Halil İbrahim Pehlivan ve Ibrahim Olawoyin, Fenerbahçe'ye 5-0 kaybettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

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Ibrahim Olawoyin: 'Gökhan Akkan'ın yanındayız'
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26 Ağustos 2024 00:43
Çaykur Rizespor'da Halil İbrahim Pehlivan ve Ibrahim Olawoyin, Fenerbahçe'ye 5-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Halil İbrahim Pehlivan yaptığı açıklamada, "Gökhan Akkan bizim kaptanımız. Her zaman onun yanındayız. Herkes hata yapar. Futbol, hatalar oyunu. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." dedi.

Ibrahim Olawoyin ise, "Hayal kırıklığına uğradık. böyle bir sonuç beklemiyorduk ama futbolda bunlar var. Önümüze bakıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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