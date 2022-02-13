İbrahim Akdağ'dan '6' işareti için açıklama

Kayserisporlu İbrahim Akdağ, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 90+5. dakikasında kenara gelirken tribünlere eliyle 'Altı' işareti yaptı.



Bu hareket üzerine tribünlerden İbrahim Akdağ'a büyük tepki gösterdi. Maç devam ederken Galatasaraylı tribünler de şiddetli bir şekilde İbrahim'e tepkisini sürdürdü.



Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Semih Kaya, İbrahim Akdağ'ın üzerine yürüdü. Araya girenler kavgayı önledi.



İBRAHİM AKDAĞ'DAN AÇIKLAMA



Yaşananlarla ilgili olarak İbrahim Akdağ'dan açıklama geldi. TV100'e açıklama yapan İbrahim Akdağ "Galatasaraylı taraftarlar çıkarken tepki gösterdi. 6 dakika uzamayacak mı? 6 dakika uzatma gösterdi anlamında işaret yaptım. Hiçbir şekilde gönderme yapmadım. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem özür dilerim. Semih Kaya da sanırım yanlış anladı, tepkisi oldu. Konuşma haricinde aramızda yumruk falan öyle bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.





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