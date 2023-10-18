İbo Aslan: ''Para için ne bayrağımı, ne de vatanımı satarım''

1996'da Niğde'de doğan yetenekli sporcu İbo Aslan, küçük yaşlarda Avusturya'da taksi şoförlüğü yapan babasının yanına gitti ve okul çağlarında dövüş sporlarıyla tanıştı. Viyana'da okul ve sporu bir arada yürütürken, otomobil tamirhanesinde çıraklık yaparak harçlığını çıkaran İbo Aslan, Demirören Haber Ajansına özel açıklamalarda bulundu. "Karma dövüş sanatı MMA ile tanıştığımdan beri hayatımı bu spora adadım" diyen Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok çalıştım, çıktığım tüm müsabakaları kazandım. Bu süreçte dövüş otoriterlerinin dikkatini çektim. Amerika'dan gelen teklifi duyunca, adeta dünyalar benim oldu. Çünkü dövüş sanatlarının şampiyonlar ligi olan UFC beni çağırıyordu. Bu inanılmaz bir olaydı, Türk olarak bu lige davet edilen üçüncü sporcuydum. Daha önce Alptekin Özkılıç ve Gökhan Saki bu ligde dövüşmüştü. Şimdi ben orada olacağım. Ülkemi bu büyük ligde temsil etmek gerçekten büyük bir gurur ve sorumluluk."



"MAÇLARIMA, GÖĞSÜMDE AY-YILDIZLI FORMAMLA ÇIKACAĞIM"



UFC'ye çağrıldıktan sonra çok büyük rakamlar karşılığında teklifler aldığını ifade eden İbo Aslan, "Benim cevabım her zaman olduğu gibi aynı oldu: Ben Türküm, para için ne bayrağımı, ne de vatanımı satarım. Ben bir Türk evladı olarak tüm maçlarıma Türk bayrağımla ve göğsümde ay-yıldızlı formamla çıkacağım'' dedi. Başarılı sporcu, şu açıklamayı yaptı:



''UFC ile 4 maçlık anlaşma imzaladım ve ilk maçıma 20 Ocak 2024 tarihinde Kanada'da çıkacağım. Hazırlıklarıma kısa bir süre sonra gideceği Tayland'da devam edeceğim. İlk rakibim dünya sıralamasında 36. olan Ukraynalı İhor Potieria. Ben 90'ıncı sıradayım. Hedefim öncelikle Potieria'yı yenmek, 4 maçlık seriyi tamamlayıp şampiyonluk maçına çıkmak. Hedefim kemer maçımı İstanbul'da oynamak. Final maçı oynayan sporcuların bu tür istekleri var ve inşallah finale kalıp kendi ülkemde Dünya şampiyonluk maçına çıkmak istiyorum."



"DÖVÜŞ DÜNYASI BENİ KONUŞUYOR AMA ÜLKEMİN BENDEN HABERİ YOK!"



"Dövüş dünyasının konuştuğu bir Türk olarak ülkem adına gurur duyuyorum" diyen Aslan, "Tek üzüntüm, ülkemde benim varlığımdan kimsenin haberinin olmaması. Gelen tüm teklifleri, vatanıma, bayrağıma layık olmak, Türk insanına şampiyonluk sevincini yaşatmak için kabul etmedim. O kemeri alacağım ve ülkeme getireceğim. En büyük hayallerimden bir olanı da gerçekleştirip ülkemin Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmak istiyorum" dedi.