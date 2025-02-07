Hüseyin Eroğlu: 'İki puan kaybettik'

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, 2 puan kaybettikleri için üzgün olsalar da geriye düştükten sonra sergiledikleri oyunun sonraki sürece olumlu yansıyacağını söyledi.



Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, son ana kadar kazanma adına verdikleri mücadele için oyuncularını kutlayarak, "İlk yarı oyuna giremedik. Yaptıkları ön alan baskısı, kaybettiğimiz toplar ister istemez rakibe artı sağladı ve bir geçişten, taçtan gol yedik. İkinci yarı yaptığımız formasyon değişikliğiyle oyun üstünlüğünü elimize aldık. Özellikle topun bizde kaldığı bölümlerde rakibin dengesini bozarak gol pozisyonlarına girdik ve 1-1'i yakaladık. Her yaptığımız hamlede oyun üstünlüğümüzde artış oldu. Fakat son vuruşu yapamadık." değerlendirmesinde bulundu.



Son 5 maçta elde ettikleri 13 puanın önemini hatırlatan Eroğlu, "Kazansak tabii çok daha iyi olacaktı. 2 puan kaybettik. Bu anlamda üzgünüz ancak takımın 1-0'dan reaksiyon vermesi ve maçı istemesinin bugün kazanamasak da bundan sonraki sürece olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek isterdik ama olmadı. Artık hemen toparlanıp çarşamba günü oynayacağımız Erzurumspor maçına odaklanmamız gerekiyor." dedi.



