Hulusi Belgü: 'Dursun Özbek ayıp ediyor, dalga geçiyor'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Radyospor'a bir röportaj verdi.. Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendiren Belgü, sezon içinde yaşanan tartışmaları, hakem hatalarını ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen kararları yorumladı.
Fenerbahçe derbisine şampiyon unvanı ile gelecek olan Galatasaray'ın alkışlanıp alkışlanmayacağı tartışmaları devam ederken Hulusi Belgü sert açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı Dursun Özbek hakkında konuşan Belgü, Özbek'i Fenerbahçe taraftarı ve yönetimiyle dalga geçmekle suçladı.
"Fenerbahçe'de 2. olmak başarı değildir"
Sarı-Lacivertliler açısından sezonu değerlendiren Hulusi Belgü, "Umut kırıklığı oldu. Büyük şanssızlıklar oldu. King, Pedro sakatlandı. İş sadece Valencia'nın omzuna kaldı. Nihayetinde çoğu insanın eleştirdiği gibi Fenerbahçe'de 2. olmak başarı değildir" ifadelerini kullandı.
"Jesus'ta en büyük hata, 1 yıllık anlaşma"
Belgü, "Bir istikrara kavuşması lazım takımın. Jesus olayında da en büyük hata 1 yıllık sözleşme yapılmasıydı. Bunu oturup konuşacaklardı, anlaşacaklardı. Hocayla 1 yıllık anlaşma yapılmaz. Uzun vadeli bir stratejinin olması lazım. Orta ve uzun vadeli stratejiler yapamıyorlar. Cocu ile yaptıkları transferlerin çoğu umut vadediyordu. Ali Koç geleceği olan oyunculara yatırım yapmak istedi. Ama devamlı böyle hoca değiştirilirse oyuncudan da verim alamazsınız" dedi.
"Okan Buruk inşallah Fatih Terim'leşmez"
Sözlerine devam eden Belgü, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Fatih Terim'e benzemesinden korktuğunu ifade etti. Belgü, "Galatasaray da bu sene büyük bir zar attı. Geçen sene gençleşme dediler, Fatih Terim ile yolları ayırdılar. Bu seneki zarı tuttu. Icardi ile tuttu, Zaniolo ile tutmadı. Mertens fayda sağladı. Okan Buruk çok genç bir hoca ama belli bir başarısı var. İnşallah ileride Fatih Terim'leşmez. Çok sempatik bir hoca. Ama bazen maçlardan sonraki konuşmaları benim de tüylerimi diken diken ediyor" şeklinde konuştu.
"Jorge Jesus, Ali Koç döneminin en iyi teknik direktörüdür"
Hulusi Belgü, "Bu sene Fenerbahçe 2. olmakla başarısız olmuştur. Ama bizim bir şekilde istikrarla devam etmek lazım. Jorge Jesus, Ali Koç döneminin en iyi teknik direktörüdür. Farklı bir mentalite ile top oynatıyor. 1-2 sene daha dayanmazsak hüsranla sonuçlanabilir. Ama Jesus'la devam edilmesi gerekiyor. Devam edilmezse hüsran daha büyük olur" açıklamasını yaptı.
"Başkan adaylığı düşünmüyorum"
Ali Koç'a yönelik istifa tezahüratları hakkında konuşan Belgü, bu süreçte başkan değişimini kulübün zararına olarak yorumladı. Ayrıca kendisinin de başkan adayı olmayacağını açıkladı. Belgü, "Ali Koç'a rakip olunacak kongre, seçimli kongre. O da seneye. Ali Bey bırakırsa mutlaka aday çıkacağını düşünüyorum. Ben adaylık düşünmüyorum. Benim çok özel bir durumum var. Ondan dolayı niyetim yok. Ama ben Fenerbahçe için canımı veririm" dedi.
"Fenerbahçe'de kongreler Galatasaray'daki gibi değil"
Fenerbahçe ve Galatasaray divanları arasındaki farkı değerlendiren Belgü, "Herhalde divanlarda ve kongrelerde en çok konuşan benim. Bu sadece Ali Koç döneminde değil, Aziz Yıldırım döneminde de aykırı ses çıkması çok olmadı. Galatasaray gibi değil Fenerbahçe'de. Galatasaray'da hakikaten bakıyorsunuz başkanları gönderiyor kongre üyeleri. Ama hiç kimse şunu unutmasın, Galatasaray'daki üye sayısıyla Fenerbahçe'deki üye sayısı aynı değil. Bizde 50 bini aştı üye sayısı. Dolayısıyla büyük uçağın hareket etmesi daha zor oluyor" diye konuştu.
"Seçimli genel kurul yapılması için artık çok geç"
Sözlerine devam eden Hulusi Belgü, "Ali Koç'un iyi niyetinden kimse şüphe etmiyor. Ali Koç seçimde aday olacak olabilir, karşısında adaylar da çıkabilir. Ama şu anda genel kurul ihtimali yok. Seçimsiz mali genel kurul Haziran ayında yapılacak. Seçimli genel kurul yapılması için artık çok geç bence. Şu aşamada seçimli genel kurul Fenerbahçe'ye zarar verir. Neden, transfer sezonu bitmiş olacak, 1 sene sonra seçim olacak" ifadelerini kullandı.
"Federasyon ve hakemler çok büyük hatalar yaptı"
Sezon hakkında federasyon ve hakem tarafından hatalara dikkat çeken Belgü, "Federasyon ve hakemlerin çok büyük hatalar yaptığını göz ardı etmeyelim. Bu sakatlıklar, Galatasaray'ın lehine yapılan hatalar Fenerbahçe'nin lehine olsaydı Fenerbahçe şampiyondu" yorumunda bulundu.
"Erden Timur'un namusu, şerefi varsa çıkıp açıklar"
Daha önce yaptığı açıklamada ellerinde belgelerin olduğunu ve lig bittikten sonra bunları açıklayacaklarını dile getiren Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'a cevap veren Hulusi Belgü, "Erden Timur'un eğer biraz namusu, şerefi varsa bunları çıkıp açıklar. Lig ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın açıklayacağım dedi. Açıklamazsa kendisiyle çelişkiye düşer. Biz Erden Timur'u çalışkan, beyfendi yönetici olarak tanıdık. Abdurrahim Albayrak gibi olmayan şeyleri çıkıp, geri çekilecekse kendisine yakıştırmayız. Ne yapılmış net şekilde ortaya koysun ki bir daha yaşanmasın. Yoksa bu sadece kuru bir iftira mı, bunu söylemesi lazım. Federasyonun da devreye girmesi lazım. Ama Türkiye'de bunlar yapılmıyor" dedi.
"Beşiktaş'a puan konusunda haksızlık yapıldı"
Beşiktaş, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımların rakiplerine 3 puan verilmesine karşı çıkmıştı. Bu konu hakkında Siyah-Beyazlılar'a haksızlık yapıldığını söyleyen Belgü, "Beşiktaş'a da deprem nedeniyle puan konusunda haksızlık yapıldı. Adamı daha fazla deplasmana yollayacaksın, sen daha az oynayacaksın. Adalet olması lazım uygulamada. Trabzon da çıksın, anlatsın. Artık Galatasaray'ın ikinci takımı olduğunu unutsun ve konuşsun. Beşiktaş da çıkıp konuşsun. Galatasaray'ın bu kaçıncı!" açıklamasını yaptı.
"Dursun Özbek ayıp ediyor, terbiyesizlik yapıyor"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçeli oyuncuların kendilerini şampiyonluktan dolayı alkışlamaları gerektiğini söylemişti. Özbek hakkında sert konuşan Hulusi Belgü, şunları kaydetti: "Sayın Dursun Özbek ayıp ediyor, terbiyesizlik yapıyor. Taraftarlık duygularıyla oynuyor. Fenerbahçe taraftarıyla, yönetimiyle dalga geçmek için bunları söylüyor. Ali Koç nasıl naif duruyorsa bu arkadaş da çoluk çocuk gibi dalga geçiyor. Edep, ayıptır. Saygı göstermesi lazım. Nasıl şampiyon olduklarını da biliyoruz. Mangal yapıyorlar, Fener ağlama diye şarkı söylüyor. Sen başkansın, senin bir ağırlığın var"
"S Sport çok güzel teklif yaptı, federasyon kabul etmedi"
Türk futbolunda büyük tartışma konusu olan düşen yayın gelirleri hakkında konuşan Hulusi Belgü, "Son yayın ihalesinde çok garip şeyler yaşandı. Sadettin Bey çok sevdiğim birisi, o yüzden söylemiyorum bunu. S Sport çok güzel bir teklifte bulundu. Kulüplerin ortak olacağı bir düzeni önerdi. Federasyon çok ilginç bir şekilde şu anki şirkete verdi. Bence aynı NBA'de olduğu gibi Süper Lig A.Ş kurulmalı. Naklen yayın hakları şirketin elinde olmalı, istediği şirketle paylaşabilmeli. İplerin kulüplerin elinde olması lazım, federasyonun değil. S Sport bu fikre güzel bir şekilde ön ayak oldu. Ama federasyon bunu kabul etmedi. Şimdi de rakamlar düştü diye yakınıyorlar" dedi.
"Ali Koç elini uzatıyor ama Aziz Yıldırım çok kırılmış"
Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın bir araya gelmesinin camia için faydalı olacağına vurgu yapan Belgü, "Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın bir araya gelmesi çok güzel olur. Ben her şeyi yaparım ama Aziz bey çok kırılmış gözüküyor. Kendince haklı sebepleri olabilir ama keşke olmasa. Ali bey sürekli elini uzatıyor barışmak için. Bir araya gelseler mutlaka faydası olacaktır. Kurumsal hafızayı kaybetmememiz lazım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe derbisine şampiyon unvanı ile gelecek olan Galatasaray'ın alkışlanıp alkışlanmayacağı tartışmaları devam ederken Hulusi Belgü sert açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı Dursun Özbek hakkında konuşan Belgü, Özbek'i Fenerbahçe taraftarı ve yönetimiyle dalga geçmekle suçladı.
"Fenerbahçe'de 2. olmak başarı değildir"
Sarı-Lacivertliler açısından sezonu değerlendiren Hulusi Belgü, "Umut kırıklığı oldu. Büyük şanssızlıklar oldu. King, Pedro sakatlandı. İş sadece Valencia'nın omzuna kaldı. Nihayetinde çoğu insanın eleştirdiği gibi Fenerbahçe'de 2. olmak başarı değildir" ifadelerini kullandı.
"Jesus'ta en büyük hata, 1 yıllık anlaşma"
Belgü, "Bir istikrara kavuşması lazım takımın. Jesus olayında da en büyük hata 1 yıllık sözleşme yapılmasıydı. Bunu oturup konuşacaklardı, anlaşacaklardı. Hocayla 1 yıllık anlaşma yapılmaz. Uzun vadeli bir stratejinin olması lazım. Orta ve uzun vadeli stratejiler yapamıyorlar. Cocu ile yaptıkları transferlerin çoğu umut vadediyordu. Ali Koç geleceği olan oyunculara yatırım yapmak istedi. Ama devamlı böyle hoca değiştirilirse oyuncudan da verim alamazsınız" dedi.
"Okan Buruk inşallah Fatih Terim'leşmez"
Sözlerine devam eden Belgü, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Fatih Terim'e benzemesinden korktuğunu ifade etti. Belgü, "Galatasaray da bu sene büyük bir zar attı. Geçen sene gençleşme dediler, Fatih Terim ile yolları ayırdılar. Bu seneki zarı tuttu. Icardi ile tuttu, Zaniolo ile tutmadı. Mertens fayda sağladı. Okan Buruk çok genç bir hoca ama belli bir başarısı var. İnşallah ileride Fatih Terim'leşmez. Çok sempatik bir hoca. Ama bazen maçlardan sonraki konuşmaları benim de tüylerimi diken diken ediyor" şeklinde konuştu.
"Jorge Jesus, Ali Koç döneminin en iyi teknik direktörüdür"
Hulusi Belgü, "Bu sene Fenerbahçe 2. olmakla başarısız olmuştur. Ama bizim bir şekilde istikrarla devam etmek lazım. Jorge Jesus, Ali Koç döneminin en iyi teknik direktörüdür. Farklı bir mentalite ile top oynatıyor. 1-2 sene daha dayanmazsak hüsranla sonuçlanabilir. Ama Jesus'la devam edilmesi gerekiyor. Devam edilmezse hüsran daha büyük olur" açıklamasını yaptı.
"Başkan adaylığı düşünmüyorum"
Ali Koç'a yönelik istifa tezahüratları hakkında konuşan Belgü, bu süreçte başkan değişimini kulübün zararına olarak yorumladı. Ayrıca kendisinin de başkan adayı olmayacağını açıkladı. Belgü, "Ali Koç'a rakip olunacak kongre, seçimli kongre. O da seneye. Ali Bey bırakırsa mutlaka aday çıkacağını düşünüyorum. Ben adaylık düşünmüyorum. Benim çok özel bir durumum var. Ondan dolayı niyetim yok. Ama ben Fenerbahçe için canımı veririm" dedi.
"Fenerbahçe'de kongreler Galatasaray'daki gibi değil"
Fenerbahçe ve Galatasaray divanları arasındaki farkı değerlendiren Belgü, "Herhalde divanlarda ve kongrelerde en çok konuşan benim. Bu sadece Ali Koç döneminde değil, Aziz Yıldırım döneminde de aykırı ses çıkması çok olmadı. Galatasaray gibi değil Fenerbahçe'de. Galatasaray'da hakikaten bakıyorsunuz başkanları gönderiyor kongre üyeleri. Ama hiç kimse şunu unutmasın, Galatasaray'daki üye sayısıyla Fenerbahçe'deki üye sayısı aynı değil. Bizde 50 bini aştı üye sayısı. Dolayısıyla büyük uçağın hareket etmesi daha zor oluyor" diye konuştu.
"Seçimli genel kurul yapılması için artık çok geç"
Sözlerine devam eden Hulusi Belgü, "Ali Koç'un iyi niyetinden kimse şüphe etmiyor. Ali Koç seçimde aday olacak olabilir, karşısında adaylar da çıkabilir. Ama şu anda genel kurul ihtimali yok. Seçimsiz mali genel kurul Haziran ayında yapılacak. Seçimli genel kurul yapılması için artık çok geç bence. Şu aşamada seçimli genel kurul Fenerbahçe'ye zarar verir. Neden, transfer sezonu bitmiş olacak, 1 sene sonra seçim olacak" ifadelerini kullandı.
"Federasyon ve hakemler çok büyük hatalar yaptı"
Sezon hakkında federasyon ve hakem tarafından hatalara dikkat çeken Belgü, "Federasyon ve hakemlerin çok büyük hatalar yaptığını göz ardı etmeyelim. Bu sakatlıklar, Galatasaray'ın lehine yapılan hatalar Fenerbahçe'nin lehine olsaydı Fenerbahçe şampiyondu" yorumunda bulundu.
"Erden Timur'un namusu, şerefi varsa çıkıp açıklar"
Daha önce yaptığı açıklamada ellerinde belgelerin olduğunu ve lig bittikten sonra bunları açıklayacaklarını dile getiren Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'a cevap veren Hulusi Belgü, "Erden Timur'un eğer biraz namusu, şerefi varsa bunları çıkıp açıklar. Lig ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın açıklayacağım dedi. Açıklamazsa kendisiyle çelişkiye düşer. Biz Erden Timur'u çalışkan, beyfendi yönetici olarak tanıdık. Abdurrahim Albayrak gibi olmayan şeyleri çıkıp, geri çekilecekse kendisine yakıştırmayız. Ne yapılmış net şekilde ortaya koysun ki bir daha yaşanmasın. Yoksa bu sadece kuru bir iftira mı, bunu söylemesi lazım. Federasyonun da devreye girmesi lazım. Ama Türkiye'de bunlar yapılmıyor" dedi.
"Beşiktaş'a puan konusunda haksızlık yapıldı"
Beşiktaş, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımların rakiplerine 3 puan verilmesine karşı çıkmıştı. Bu konu hakkında Siyah-Beyazlılar'a haksızlık yapıldığını söyleyen Belgü, "Beşiktaş'a da deprem nedeniyle puan konusunda haksızlık yapıldı. Adamı daha fazla deplasmana yollayacaksın, sen daha az oynayacaksın. Adalet olması lazım uygulamada. Trabzon da çıksın, anlatsın. Artık Galatasaray'ın ikinci takımı olduğunu unutsun ve konuşsun. Beşiktaş da çıkıp konuşsun. Galatasaray'ın bu kaçıncı!" açıklamasını yaptı.
"Dursun Özbek ayıp ediyor, terbiyesizlik yapıyor"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçeli oyuncuların kendilerini şampiyonluktan dolayı alkışlamaları gerektiğini söylemişti. Özbek hakkında sert konuşan Hulusi Belgü, şunları kaydetti: "Sayın Dursun Özbek ayıp ediyor, terbiyesizlik yapıyor. Taraftarlık duygularıyla oynuyor. Fenerbahçe taraftarıyla, yönetimiyle dalga geçmek için bunları söylüyor. Ali Koç nasıl naif duruyorsa bu arkadaş da çoluk çocuk gibi dalga geçiyor. Edep, ayıptır. Saygı göstermesi lazım. Nasıl şampiyon olduklarını da biliyoruz. Mangal yapıyorlar, Fener ağlama diye şarkı söylüyor. Sen başkansın, senin bir ağırlığın var"
"S Sport çok güzel teklif yaptı, federasyon kabul etmedi"
Türk futbolunda büyük tartışma konusu olan düşen yayın gelirleri hakkında konuşan Hulusi Belgü, "Son yayın ihalesinde çok garip şeyler yaşandı. Sadettin Bey çok sevdiğim birisi, o yüzden söylemiyorum bunu. S Sport çok güzel bir teklifte bulundu. Kulüplerin ortak olacağı bir düzeni önerdi. Federasyon çok ilginç bir şekilde şu anki şirkete verdi. Bence aynı NBA'de olduğu gibi Süper Lig A.Ş kurulmalı. Naklen yayın hakları şirketin elinde olmalı, istediği şirketle paylaşabilmeli. İplerin kulüplerin elinde olması lazım, federasyonun değil. S Sport bu fikre güzel bir şekilde ön ayak oldu. Ama federasyon bunu kabul etmedi. Şimdi de rakamlar düştü diye yakınıyorlar" dedi.
"Ali Koç elini uzatıyor ama Aziz Yıldırım çok kırılmış"
Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın bir araya gelmesinin camia için faydalı olacağına vurgu yapan Belgü, "Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın bir araya gelmesi çok güzel olur. Ben her şeyi yaparım ama Aziz bey çok kırılmış gözüküyor. Kendince haklı sebepleri olabilir ama keşke olmasa. Ali bey sürekli elini uzatıyor barışmak için. Bir araya gelseler mutlaka faydası olacaktır. Kurumsal hafızayı kaybetmememiz lazım" ifadelerini kullandı.
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