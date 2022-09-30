Hull City, Shota Arveladze'yi gönderdi

Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ve yardımcısı Peter van der Ween ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Shota'nın yerine antrenör Andy Dawson'ın yeni bir teknik direktör bulunan kadar geçici olarak görev alacağı duyuruldu.



ILICALI: "GÖRÜŞLERİMİZ UYUŞMADI"



Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, "Milli arada Shota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık. Odak noktamız şimdi Andy ve ekibini desteklemek, bu kulübü ileri götürmek için mümkün olan en iyi teknik direktörü bulmak." açıklamasını yaptı.



KÖTÜ GİDİŞİ DURDURAMADI



Shota Arveladze, Hull City'nin başında çıkıtğı 30 maçta 9 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı.



Hull City, sezona iyi başlasa da üst üste aldığı kötü sonuçlarla birlikte 10 haftası geride kalan 24 takımlı Championship'te 20. sıraya indi.





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