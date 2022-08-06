Hull City, Preston'dan puanı kopardı

İngiltere Championship'in ikinci haftasında Ryan Lowe'un çalıştırdığı Preston ile Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Hull City karşı karşıya geldi.



Preston'ın Deepdale Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmazken Türk iş adamı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, 81 dakika sahada kaldı. Bir diğer milli futbolcu Doğukan Sinik ise sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonuçla beraber ligdeki ilk 2 maçından 4 puan çıkaran Hull City 5. sırada yer alırken, Preston 2 puanla 16. sırada kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Norwich City'e karşı, Preston ise deplasmanda Luton Town'a karşı mücadele edecek.





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