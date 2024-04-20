Hull City maçında gol çıkmadı!

Hull City, deplasmanda Watford ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City maçında gol çıkmadı!
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20 Nisan 2024 18:58
İngiltere Championship'in 44. haftasında Hull City, Watford deplasmanına konuk oldu.

Vicarage Road'daki mücadelede iki takımın da atakları sonuç vermezken, Hull City'de Ozan Tufan 11'de penaltıdan yararlanamadı ve maç 0-0 sona erdi.

Hull City'de Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür, mücadeleye ilk 11'de başladı. Ozan 62, Abdülkadir 81 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Hull City 66, Watford 53 puana yükseldi.

Hull City, ligin bir sonraki haftasında Coventry deplasmanına gidecek. Watford, sahasında Sunderland'i ağırlayacak.

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