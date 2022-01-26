Hull City'de transfer yasağı kaldırıldı

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de transfer yasağının kaldırıldığı açıklandı.
İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda; kovid salgınının ardından alınan kredinin ödemesinin tamamlandığı belirtildi.
Hull City'nin açıklamasında; EFL yönetimi tarafından da takip edilen sürecin ardından transfer kısıtlamasının kaldırıldığı aktarıldı.
İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda; kovid salgınının ardından alınan kredinin ödemesinin tamamlandığı belirtildi.
Hull City'nin açıklamasında; EFL yönetimi tarafından da takip edilen sürecin ardından transfer kısıtlamasının kaldırıldığı aktarıldı.