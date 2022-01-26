Hull City'de transfer yasağı kaldırıldı

İngiltere Championship takımlarından Hull City, transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

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Hull City'de transfer yasağı kaldırıldı
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26 Ocak 2022 15:36
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de transfer yasağının kaldırıldığı açıklandı.

İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda; kovid salgınının ardından alınan kredinin ödemesinin tamamlandığı belirtildi.

Hull City'nin açıklamasında; EFL yönetimi tarafından da takip edilen sürecin ardından transfer kısıtlamasının kaldırıldığı aktarıldı.

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