İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi.



Ligin 27. haftasında oynanan karşılaşmada Hull City, 1-0'lık skorla kazanan taraf oldu. Hull City'ye galibiyeti getiren golü 77. dakikada Ryan Lognman kaydetti.



Bu sonucun ardından Hull City, Acun Ilıcalı tarafından satın alındıktan sonra ikinci maçındand da galibiyetle ayrıldı ve puanını 29'a yükseltti. Bournemouth ise 49 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Hull City, kendi sahasında Swansea ile karşılaşacak. Bournemouth ise Barnsley deplasmanına konuk olacak.





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