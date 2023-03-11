Hükümeti eleştirdi, işine son verildi! Ülke ayağa kalktı

İngiliz medya kuruluşu BBC'de yorumculuk yapan eski futbolcu Gary Lineker'in hükümeti eleştirdiği için için işine son verildi.



62 yaşındaki efsane futbolcu Lineker, İçişleri Bakanlığı'nın göçmenlik politikasını 1930'ların Nazi Almanya'sına benzeten alaycı tweet attı.



BBC yönetimi, kanalın tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği için Lineker'in "Günün Maçı" programındaki görevinin askıya alındığını belirtti.



WRIGHT VE SHEARER DA DEVAM ETMEYECEK



İngiliz eski forvetin siyasi paylaşımlarından vazgeçmemesi halinde BBC'den ayrılması gerektiğinin Lineker'e söylendiği aktarıldı.



Efsane isme birçok isim destek verdi. Programın yardımcı sunucuları Ian Wright ve Alan Shearer, eski meslektaşlarının yanında olduklarını göstermek amacıyla görevi bırakacaklarını açıkladılar.



BBC yönetimi, programın cumartesi akşamı yayında olabilmesi için üst düzey yöneticilerin katıldığı bir toplantı yaptı. Konuyla ilgili olarak Daily Mail'e konuşan bir BBC yetkilisi, "Artık gerisi Lineker'e kaldı. Bir seçim yapması gerekiyor." dedi.



UZMANLAR DA KATILMAYACAK



Programın uzman yorumcuları Alex Scott, Jermaine Jenas, Mark Chapman ve Micah Richards da kanalın yayınlarına katılmayacaklarını duyurdular.



GARY LINEKER NE DEDİ?



Eski futbolcu Lineker, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın ülkedeki düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik yasa önerisiyle ilgili, "Bu, Almanya'nın 1930'lu yıllarda kullandığından farklı bir dil değil ve en savunmasız insanlara yönelik ölçülemeyecek kadar acımasız bir politika fakat ben mi sınırları aşıyorum?" yorumunu yapmıştı.



BBC'de tüm bu gelişmelerin haberleştirilerek aktarılması da dikkat çeken bir başka detaydı.





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