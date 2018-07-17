Hosseini transferinde kriz bitmiyor

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istediği İranlı stopertransferini FIFA çözecek gibi...İran'ın Esteghlal takımında forma giyen 22 yaşındaki stoperin sözleşmesindeki "15 Temmuz'a kadar 100 bin dolara serbest kalır" maddesine rağmen Trabzonspor'a her türlü engel çıkarıldı.İlk olarak İran kulübü, hesap numarasını vermediği gibi oyuncunun pasaportuna bile el koydu. Ardından 8 farklı menajer devreye girdi.15 Temmuz geçince oyuncuya pasaportunu geri veren İran kulübü, Trabzon'a da "Gelin görüşelim ama fiyat değişti" mesajını yolladı.Trabzonspor ise İran'a bir yetkili göndererek, oyuncunun özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle FIFA'ya başvuracağını belirtti. İran cephesi bunun üzerine geri adım attıysa da hala sonuç yok.