  •  
    Beşiktaş'ın eski yıldızı 2. lige transfer oldu! İşte...
  •  
    Ve Açıkladı; "Beşiktaş menajerimle görüştü..."
  •  
    Beşiktaş'ın transferdeki 1 numarası konuştu ve..
  •  
    G.Saray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif birden
  •  
    Efsane isimden tavsiye; 'Mina; sen G.Saray'a git'

Hosseini transferinde kriz bitmiyor

Trabzonspor'un istediği İranlı stoper Hosseini'nin transferinde sorunlar bitmiyor. Sorunun FIFA'da çözülmesi bekleniyor.

Kaynak: Sabah
Hosseini transferinde kriz bitmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2018 04:28
Trabzonspor'un istediği İranlı stoper Hosseini transferini FIFA çözecek gibi...

İran'ın Esteghlal takımında forma giyen 22 yaşındaki stoperin sözleşmesindeki "15 Temmuz'a kadar 100 bin dolara serbest kalır" maddesine rağmen Trabzonspor'a her türlü engel çıkarıldı.

İlk olarak İran kulübü, hesap numarasını vermediği gibi oyuncunun pasaportuna bile el koydu. Ardından 8 farklı menajer devreye girdi.

15 Temmuz geçince oyuncuya pasaportunu geri veren İran kulübü, Trabzon'a da "Gelin görüşelim ama fiyat değişti" mesajını yolladı.

Trabzonspor ise İran'a bir yetkili göndererek, oyuncunun özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle FIFA'ya başvuracağını belirtti. İran cephesi bunun üzerine geri adım attıysa da hala sonuç yok.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için