Horry: "Simmons'ı geride tutan şey, tembel zihniyeti"

Eski NBA oyuncusu Robert Horry, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ı geride tutan şeyin "tembel zihniyeti" olduğunu açıkladı.



Horry, 'Big Shot Bob' podcasti'nde Simmons'ın etrafında birçok hücum silahı olmasından ötürü rahat tavrından kurtulması gerektiğini söyledi:



"Çocuğu izlerken, şu anki durumunun sadece özgüvene bağlı olduğunu düşünüyorum. Onu motive edebilecek ve başarılı olması için doğru pozisyona sokabilecek bir koçu var mı? Doc'ı hiç tanımam. Oyuncularını nasıl motive ettiğini bilmem ama bazen bazı adamların iyi performans göstermeleri için üzerlerinde daha fazla baskı olması gerekebiliyor.



All-Star olmasına rağmen, üzerinde baskı olmalı. Ana adam olmasına rağmen böyle bir baskıya sahip değil. 'Arkama yaslanıp topu (Joel) Embiid'e verebilirim. Şurada da (Seth) Curry var. Tobias (Harris) de tam şurada.' gibi bir durumu var.



Skor üretmesi için üzerinde herhangi bir baskı yok. Bu da tembel bir zihniyete yol açıyor. 'Şut atmama gerek yok. Sadece pas verdiğimde havalı görünmem ve hızlı hücumlarda birkaç smaç vursam yeterli.' diye düşünüyor. Böyle bir baskı olmadığı için, skor üretmeyi denemiyor da."



Simmons halihazırda bir takas talebinde bulunmuş ve bu takas gerçekleşmezse antrenman kampına katılmayacağını söylemiş olsa da, ayrıldığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.



