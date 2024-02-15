Hollandalı yıldıza 7.5 yıl hapis cezası verildi!

Spartak Moskova forması giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı sebebiyle 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hollandalı yıldıza 7.5 yıl hapis cezası verildi!
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15 Şubat 2024 15:03
Spartak Moskova forması giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı sebebiyle suçlu bulundu.

Hollanda basınında yer alan habere göre; Quincy Promes, ülke Hollanda'da kokain kaçakçılığı sebebiyle 6 yıl, kardeşine saldırdığı için ise 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberde; Promes'in kuzeninin de ceza aldığı ifade edilirken, yıldız oyuncunun mahkemede yer almadığı ancak Rusya'da karardan haberdar edildiği yer aldı.

Öte yandan haberde, Quincy Promes'in karara itiraz edeceği ve suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

YURT DIŞI KORKUSU

Konu hakkında konuşan Spartak Moskova'nın eski oyuncusu Yegor Titov ise "Bu ceza beni korkutuyor. Rusya'nın dışına çıktığında Quincy'nin başına bela açılabilir." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Rusya'da çıktığı 32 maçta 8 gol 8 asist kaydetti.

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