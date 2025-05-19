Boston Celtics'in tecrübeli guardı Jrue Holiday, New York Knicks karşısında alınan ikinci tur mağlubiyetine rağmen takımın şampiyonluk penceresinin hâlâ açık olduğunu düşünüyor.



Holiday, sezonu "kaçırılmış bir fırsat" olarak değerlendirirken, gelecek yıl Boston'a dönme arzusunu da dile getirdi.



Ancak Celtics'in önümüzdeki yaz vergi yükünü azaltmak adına bazı hamleler yapması bekleniyor. Holiday, bu süreçte adı en çok takas ihtimallerinde geçen oyunculardan biri. Tecrübeli oyun kurucunun 2025-26 sezonu için 32.4 milyon dolarlık maaşı bulunuyor ve 2027-28 sezonuna kadar toplamda 104.4 milyon dolarlık bir kontratı var.



35 yaşına basmak üzere olan Holiday, son yıllarda hem Celtics hem de Milwaukee Bucks formasıyla takımlarının şampiyonluk yolculuklarında kilit rol oynadı. Ancak Jayson Tatum'un aşil sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek olması, Boston'un kadrosunu yeniden yapılandırması ihtimalini gündeme getirdi. Kristaps Porzingis, Sam Hauser ve hatta Jaylen Brown gibi isimlerin de takas senaryolarında adı geçiyor.



