Hokeyde İtalya ile beraber kaldık

21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası 2'deki dördüncü maçında İtalya ile 2-2 berabere kaldı.
Çekya'nın Plzen kentinde düzenlenen turnuvada mücadele eden milli takım, A Grubu'nda İtalya ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip, Ramazan Kayar ve Müslüm Ekinci'nin golleriyle sahadan 2-2 berabere ayrıldı.
Grupta daha önce İrlanda ile 2-2 berabere kalan, Polonya'ya 2-0 yenilen milliler, Galler'i ise 2-1 yenmişti.
Türkiye, şampiyonadaki beşinci maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.
Çekya'nın Plzen kentinde düzenlenen turnuvada mücadele eden milli takım, A Grubu'nda İtalya ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip, Ramazan Kayar ve Müslüm Ekinci'nin golleriyle sahadan 2-2 berabere ayrıldı.
Grupta daha önce İrlanda ile 2-2 berabere kalan, Polonya'ya 2-0 yenilen milliler, Galler'i ise 2-1 yenmişti.
Türkiye, şampiyonadaki beşinci maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.
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