Hıncal Uluç: 'Galatasaray derbiyi rahat kazanır'

Hıncal Uluç, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği dev derbi için konuştu ve sarı-kırmızılı ekibin rahat bir galibiyet almasını beklediğini söyledi.



Galatasaray'ın daha iyi oynadığını söyleyen Uluç, "Son haftalardaki performanslara bakarsak, Galatasaray'ın rahat kazanacağı bir maç olur. Eski Fatih Terim geliyor. Mustafa Cengiz ile de ilişkileri düzeltmiş, aynı şeyleri söylüyorlar." dedi.



"F.BAHÇE MAÇ SONLARINDA İYİ"



Fenerbahçe'nin 90 dakika maçı bırakmayacağını vurgulayan yorumcu, "Fenerbahçe, maç sonlarını en iyi oynayan takım. Razı olmadığı bir skor varsa, nasıl bir takım ruhudur, inanılmaz gibi değil. Uzatma dakikalarında kaç kez oyunu değiştirdiklerini gördüm. Galatasaray'da ise tam tersine. Harika futbolla öne geçiliyorsa ve maçın sonu yaklaşıyorsa, yan pas, geri pas, yan pas, geri pas... Fenerbahçe'ye orada kaptığı toplarda o kadar pozisyon doğar ki! Fenerbahçe için hakem düdüğü çaldığında maç biter. Galatasaray için ise öne geçildiğinde maç bitiyor." ifadelerini kullandı.



"ALTAY, TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"



Fenerbahçe'de Altay'ın performansının kritik olduğunu kaydeden Uluç, "Altay Bayındır, muazzam oynuyor. Bana göre, Muslera da dahil, şu anda Türkiye'nin en iyi kalecisi." diye konuştu.



