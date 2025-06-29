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Hidayet Türkoğlu: "Millilerimiz bizi gururlandırdı!"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Litvanya'yı mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 29 Haziran 2025 22:45
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Hidayet Türkoğlu: 'Millilerimiz bizi gururlandırdı!'
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada tamamlayan A Milli Takım'ı tebrik etti.

Başkan Türkoğlu, Türkiye'nin Litvanya'yı 99-87 yenerek 2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele etme hakkı kazandığı maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın şampiyonaya iyi başladığını belirten Hidayet Türkoğlu, "Uzun yıllardan sonra ulaştığımız çeyrek finallerde ve başa baş geçen maçların sonunda istediğimiz sonuçları alamadık belki ama önemli olan turnuvayı nasıl bitirdiğimizdi. Millilerimiz bugünkü mücadeleleri ve güzel oyunlarıyla turnuvayı galibiyetle tamamlayarak bizleri gururlandırdılar. 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı yedinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası Elemeleri'ne katılma hakkı kazanan A Milli Takımı'mızı bir kez daha gönülden kutluyoruz." ifadelerini kullandı.


Kadınlarda ve erkeklerde uluslararası her organizasyonda yer almaları gerektiğine vurgu yapan Türkoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Ay-yıldızlılarımızın ortaya koyduğu sorumluluk duygusu ve cesaret, bize gelecek adına büyük umut verdi. Sahada ter döken, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımıza emekleri ve mücadeleleri için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sezon yürürlüğe girecek yeni kurallarla birlikte, kızlarımızın kendilerini geliştirmeleri için önemli bir süreç de başlamış olacak. Umuyoruz ki mart ayında oynayacağımız Dünya Kupası eleme maçlarında da daha tecrübeli bir kadroyla sahaya çıkacak ve bu hedefimize ulaşacağız."


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