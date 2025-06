Hidayet Türkoğlu, Fransa maçı hakkında açıklamalarda bulundu

"Burada herkes kızlarımızın başarısı için takımımızın yanında"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Fransa'ya 71-69 yenilmesine rağmen iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi.Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA'ya açıklamada bulunan Türkoğlu, mağlubiyetin her zaman kendilerini üzdüğünü ancak oyun anlamında turnuvaya iyi başladıklarını söyledi.A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın turnuvaya konsantre şekilde giriş yaptığının altını çizen Türkoğlu, "Maçı 39 dakika iyi götürdüler. Turnuvanın ilk maçının heyecanı ve stresi vardı. Top kayıpları ve kaçırdıkları faullere rağmen maçı neredeyse tamamen biz kontrol ettik. Özellikle son periyottaki küçük nüanslar maçı kaybetmemize neden oldu. İlk maçın heyecanı diyelim." ifadelerini kullandı.Takımı tebrik ederek sözlerini sürdüren Türkoğlu, şunları kaydetti:"Fransa gibi olimpiyat ikincisi olmuş ekol bir takıma karşı farklı bir mağlubiyet alabilir, burada oturup farklı senaryolar da konuşabilirdik. O daha da tatsız olurdu. Ama gerçekten gösterdikleri performans bizi ümitlendiriyor. Çok iyi konsantre olmuşlar, buraya hazır gelmişler. Bunun da mücadelesini sahada gösterdiler. Ama maçlarda küçük nüanslar kaybetmenize neden oluyor. 14 faul kaçması, bir o kadar da top kaybı, özellikle bu tip takımlara karşı sizi zor bir noktaya götürebiliyor. Bu maçı unutmalarını ve aynı düşünceyle yarınki maça hazırlanıp, milyonların izlediği maçlarda ülkemize bir sevinç yaşatmalarını isteriz. İnşallah yarın bunu başarmış oluruz."Turnuvaların her zaman farklı ve heyecanın tavan yaptığı noktada olduğunu dile getiren Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hedefe giderken her maçın zorlu geçtiğinin altını çizdi.Milli takımın grupta İsviçre ve Yunanistan ile yapacağı maçları da değerlendiren Türkoğlu, "Yarın İsviçre'yle oynayacağız, onlar da bir amaç için burada. Sonrasında ev sahibi Yunanistan'la karşılaşacağız. Binlerce insanın önünde oynanacak. Bunların hepsi kızlarımızın belki de ilk defa tecrübe edeceği bir süreç. Genç bir kadromuz var ama bugün gurur duyulacak bir performans sergilediler. Aynı zihniyet ve düşünceyle yarınki maça çıkarlarsa, bugünkü maçtan da konuştuğumuz dersleri alırlarsa, yarınki maç çok farklı olur. Burada herkes kızlarımızın başarısı için takımımızın yanında. İnşallah yarın galibiyet sonrasında farklı bir diyalog yaşarız. Bu da takımımızın hedefine doğru onlara biraz moral katar." değerlendirmesinde bulundu.Yönetim kurulundan bazı isimlerle Yunanistan'da takıma destek verdiklerini söyleyen Türkoğlu, diğer yöneticilerin de Yunanistan'a geleceğini belirtti.Başta yönetim kurulu üyeleri Gülşah Akkaya ve Bahar Çağlar Ökten olmak üzere kendisinin de takımı hiç yalnız bırakmadığını anlatan Türkoğlu, "Herkesin isteği, milli takımımızın burada iyi işler yapması. İnşallah İsviçre maçıyla istediğimiz hedeflere doğru bir başlangıç yapmış oluruz." diyerek sözlerini tamamladı.