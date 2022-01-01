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Herro ve Nurkic arasında tansiyon yükseldi!

Miami Heat guardı Tyler Herro ve Portland Trail Blazers pivotu Jusuf Nurkic, dün gece karşı karşıya geldikleri karşılaşmanın sonlarına doğru bir kavgaya tutulunca oyundan atıldılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat guardı Tyler Herro ve Portland Trail Blazers pivotu Jusuf Nurkic, dün gece karşı karşıya geldikleri karşılaşmanın sonlarına doğru bir kavgaya tutulunca oyundan atıldılar.

Bitime bir dakika kala bir pozisyonda Nurkic, Norman Powell'ın potaya gitmesini sağlamak için Herro'ya sert bir perde yapmıştı.

Yere düşen Herro bu perdenin sertliğini pek hoş karşılamayarak Nurkic'e doğru koştu ve Boşnak pivotu arkadan iterek tepki verdi.

Blazers pivotu ardından Herro'ya bir yumruk salladı ve Heat forveti Caleb Martin kendisini tutmaya çalıştı.

İki oyuncu, oyundan atılmadan önce oyuncular ve hakemler tarafından hızla ayrıldı. Heat, karşılaşmada 115-109 galip geldi.


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