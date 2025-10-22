Her Nota Bir Fidan: Alpay Şalt'tan Doğaya Destek Maratonu

40 yılı aşkın süredir ülkemizde hem alternatif hem de ana akım müziğe katkı sağlayan davulcu Alpay Şalt, doğum gününü yine unutulmaz bir konserle kutluyor. "Birthday Marathon '25" adıyla düzenlenen bu özel etkinlik, sadece bir müzik şöleni değil; aynı zamanda doğaya duyulan derin bir sevginin ifadesi. Daha önce koşarak, yüzerek, pedal çevirerek bağış toplamak alışılmış bir yöntem, ya davul çalarak?"Sanıyorum doğa sevgisi genlerimde var. Gönüllüsü olduğum TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca babam Demir Şalt' ın kuzeni, çocuklukları Bandırma'da, İstanbul'da ve İstanbul Erkek Lisesi'nde hep birlikte geçmiş. Yıllardır doğum günümde hediye almak isteyenlerden fidan bağışında bulunmalarını rica ediyordum. Bu yıl orman yangınları yine ciğerimizi dağladı ve çok ağaç kaybettik. Yanan canlıların telafisi yok, eko sistem bir bütündür, sistemi oluşturan birimler birbirinden ayrı düşünülemez. Ancak mutlaka hepimizin yapabileceği bir şeyler olmalı, yanan bölgelerdeki ağaçlandırma çalışmalarını desteklemek suyunu içtiğimiz, bize yuva olan ülkemize vefa borcumuzdur. Bu konser, sadece bir doğum günü kutlaması değil. Müzik aracılığıyla doğaya nefes olma çabası. Her nota, bir fidan olup toprağa düşsün istiyorum."Sembolik olarak 3 saat sürecek performans boyunca Alpay Şalt, bir döneme damga vuran üç önemli rock grubunun klasik eserlerinden oluşan repertuarla üç ayrı "Tribute" grubu ile sahnede olacak. Konserin geliri, ağaçlandırmaya katkı sağlamak üzere bağışa dönüştürülecek. Fidan sertifikaları konserde eserleri icra edilecek üç grup Thin Lizzy, Motörhead ve Iron Maiden adına hazırlanacak ve ilgili birimlerle paylaşılacak."Grup arkadaşlarım ve ben müzik yapma hevesini bu grupları dinleyerek kazandık. Onların bizde bıraktığı etki bizim de ülkemize kazandırdığımız eserlerin oluşmasına giden yolu döşedi. Şimdi o etkiye teşekkürümüzü, bu topraklarda yeşerecek ve onların adını sonsuza dek taşıyacak fidanlarla somutlaştırıyoruz."Müzikseverler hem ritmin büyüsüne kapılacak hem de doğaya destek olmanın huzurunu yaşayacak.Alpay Şalt'ın sanatsal vizyonu, bu konserle hem müzik hem toplumsal duyarlılık açısından yeni bir soluk getiriyor. Müzikseverler hem ritmin büyüsüne kapılacak hem de doğaya destek olmanın huzurunu yaşayacak.25 Ekim 2025DasDas İstinyePark, İstanbul20.00 – 23.0020.00 - 21.00 IN LIZZY (Thin Lizzy & Gary Moore tribute)21.00 - 22.00 KILLMISTER (Motörhead tribute)22.00 - 23.00 GALLOWS POLE (Iron Maiden tribute)