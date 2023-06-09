Hentbolda şampiyon Beykoz Belediyespor oldu

Hentbol Erkekler Süper Lig Cemal Kütahya Sezonu play-off final serisi üçüncü maçında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 28-26 yenerek sezonu şampiyon tamamladı.



Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili bir savunmayla başlayan Beykoz Belediyespor ilk 15 dakikalık bölümde rakibine üstünlük kurdu. Bu bölümde 3 farklı öne geçen sarı-siyahlı ekip karşısında Sakarya Büyükşehir Belediyespor peş peşe attığı gollerle skoru 9-8 yaparak lehine çevirdi.



Beykoz kalecisi Burak Turan'ın etkili performansıyla yakaladığı net fırsatları değerlendiremeyen Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında kısa sürede toparlanan Beykoz Belediyespor yeniden ele geçirdi ve ilk yarıyı 15-13 önde noktaladı.



Çekişmeli başlayan ikinci yarıda Sakaryaspor peş peşe bulduğu gollerle 45. dakikada 20-19 öne geçmeyi başarsa da üstünlüğünü devam ettiremedi ve art arda 3 gol bulan Beykoz Belediyespor, skoru tekrar lehine çevirdi. Son 5 dakikaya 26-22 önde giren ev sahibi ekip mücadeleyi 28-26 kazanarak final serisinin üçüncü maçını da kazanarak sezonun şampiyonu oldu.



Cemal Kütahya unutulmadı



Sarı-siyahlı sporcular, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Beykoz Belediyespor'un eski oyuncularından milli hentbolcu Cemal Kütahya'yı unutmadı.



Beykoz Belediyesporlu oyuncular kupa seremonisi öncesinde salona "Seni için Cemalim. Ruhun şad olsun" yazılı pankartla çıktı.



Sarı-siyahlı takıma kupasını ise Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç verdi.





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