Hentbolda ilk finalist Spor Toto

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarı final maçında Beşiktaş'ı 39-37 yenen Spor Toto finale yükseldi.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki ilk yarı final maçında Beşiktaş ile Spor Toto karşılaştı. Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 14-11 tamamlandı. Temponun düşmediği ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın normal süresi 27-27 beraberlikle bitti. Karşılıklı sayılarla geçen uzatmaların sonunda 39-37 skorla üstünlük sağlayan Spor Toto, ilk finalist oldu.
Spor Toto, yarınki final karşılaşmasında, Beykoz Belediyespor-Eskişehir Ormanspor eşleşmesinin galibiyetle kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki ilk yarı final maçında Beşiktaş ile Spor Toto karşılaştı. Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 14-11 tamamlandı. Temponun düşmediği ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın normal süresi 27-27 beraberlikle bitti. Karşılıklı sayılarla geçen uzatmaların sonunda 39-37 skorla üstünlük sağlayan Spor Toto, ilk finalist oldu.
Spor Toto, yarınki final karşılaşmasında, Beykoz Belediyespor-Eskişehir Ormanspor eşleşmesinin galibiyetle kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.
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