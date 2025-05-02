Hentbol HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası'na doğru

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası'nda İzmir'de cumartesi yapılacak final maçları öncesi Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, takımların başantrenörleri ve kaptanları basın toplantısında bir araya geldi.



Çebi, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, ilk defa kadın ve erkeklerde final karşılaşmalarının aynı gün olacak şekilde bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.



Türkiye'nin her yerine tesis yatırımları başlatmak istediklerini aktaran Çebi, şunları kaydetti:



"Maçlar kıran kırana geçiyor. Yeni bir yönetimiz ve ilk çözmeye çalıştığımız konu organizasyon kalitemiz oldu. Organizasyon kalitemizi artırarak hem milli takım hem kulüp organizasyonlarımızla spor vitrinine hentbolu almak istiyoruz. Tesis ihtiyacımız var. Türkiye'nin genelinde tesis ihtiyacımız var. Çünkü biliyorsunuz bizim saha ölçülerimiz diğer branşlardan daha büyük. Voleybol ve basketbol sahalarında biz oynayamıyoruz. İstanbul'a yapılan tesis bizim için bir mihenk taşı olacak. İzmir'e de bir tesis niyetimiz var."



HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalisti Ortahisar Belediyespor'un başantrenörü Sedat Yavuz ile takım kaptanı Perihan Topaloğlu Acar da finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını ve kupayı Trabzon'a götürmek istediklerini söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Mehmet Fatih Işık ile takım kaptanı Sevilay İmamoğlu Öcal ise şölen havasında müsabakaların oynandığını aktararak, şampiyonluğu hedeflediklerini anlattı.



Erkeklerde finalde mücadele edecek Beykoz Belediyespor Başantrenörü Mesut Ilgın ve takım kaptanı Burak Turan da Beşiktaş ile bu sezon 4 kez karşılaştıklarını ve keyifli maçlar oynadıklarını, finalde rakiplerini yenerek kupayı kazanmak istediklerini bildirdi.



Beşiktaş Başantrenörü Oliver Roy Camino ve takım kaptanı Ozan Arifoğlu ise bu sezon tek beraberliği Beykoz karşısında aldıklarını, hak eden 2 takımın final oynayacağını kaydetti.



Final maçları cumartesi



Kadınlarda Ortahisar Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor arasındaki final mücadelesi, cumartes saat 15.00'te Celal Atik Spor Salonu'nda yapılacak.



Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş arasındaki erkekler final karşılaşması ise aynı salonda saat 18.30'da başlayacak.



