Henry: "Real Madrid daha iyiydi"

Fransız teknik direktör Thierry Henry, Manchester City ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Henry: 'Real Madrid daha iyiydi'
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18 Nisan 2024 15:05
Fransız teknik adam Thierry Henry, Manchester City ile Real Madrid arasında oynanan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Real Madrid'in turu penaltılarla geçtiği maç için konuşan Henry, "Manchester City'nin oyun tarzını seviyorum ama başka bir şey daha var ve o da savunma yapmak. Real Madrid gibi savunmada etkili oynayıp oyunu kontrol edebilirsiniz. İnsanların Manchester City'nin daha iyi oynadığını söyleyeceğini biliyorum ama savunma da oyunun bir parçası. Real Madrid, yapabildiği kadar iyi savunma yaptı ve rakibe fazla izin vermedi." ifadelerini kullandı.

"TURU GEÇEN DAHA İYİYDİ"

Açıklamalarına devam eden Fransız teknik adam, "Futbolda savunma da gereklidir. Bence iyi olan takım savunmada iyi oynayan ve turu geçen takımdı." sözlerini sarf etti.

Real Madrid, 3-3'ün rövaşında Manchester City ile deplasmanda 1-1 berabere kalmış ve penaltılarda rakibini geçerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmişti.

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