Henry Onyekuru dönüyor, Sinan Gümüş uzatıyor

Türk Telekom Stadı'nda 6-0 biten Ankaragücü maçına Henry Onyekuru-Sinan Gümüş ikilisi damgasını vurdu. Sinan duble, Onyekuru hat-trick yaparak, 'Forvet yoksa biz varız' mesajını verdi.İki oyuncu ile ilgili perde arkasında yaşananlar ve Galatasaray'ı bekleyen gelişmeler ise şöyle:Krasnodar&Sinan Gümüş transferi sarı- kırmızılı yönetime takıldı. Fatih Terim, Linnes gibi Sinan Gümüş'ün de sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Bu yüzden Krasnodar'ın teklifi reddedildi. Ara transfer dönemi biter bitmez gurbetçi oyuncunun sözleşmesi uzatılacak. 650 bin Euro ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Sinan Gümüş'e yüzde 100 zam yolda...Galatasaray'ı tercih sebebini, "İngiltere'de çalışma izni almalıyım" şeklinde özetleyen Onyekuru artık Nijerya Milli Takımı'na çağrılıyor. Kiralık sözleşmede opsiyon olmadığı için Onyekuru sezon sonu Everton'a dönecek. İngiliz ekibi, sarı-kırmızılı formayla 9 gole ulaşan 21 yaşındaki Nijeryalı yıldızın gelişiminden memnun. Premier Lig'de şansını denemek isteyen Onyekuru, tekrar kiralık gönderilmesi halinde Galatasaray'a öncelik tanıyacak.Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında aldığı 6-0'lık galibiyet, Portekiz basınında da yankı uyandırdı. Portekiz'in ABola gazetesi, sarı-kırmızılı takımın maçını manşetlerine taşıdı. ABola mücadeleyi, "Galatasaray farklı kazandı" başlığı ile okuyucularına duyururken, UEFA Avrupa Ligi'nde 14 Şubat'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray- Benfica karşılaşmasına vurgu yaptı.Galatasaray formasını 5 sezonda 4 bin 786 dakika sırtına geçiren Sinan Gümüş her 113 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı. Sinan, çıktığı 101 karşılaşmada 31 gol ve 11 gol pası ile oynayarak 42 gole katkı sağladı.Ankaragücü karşısında attığı üç gol ile yıldızlaşan ve gol sayısını 9'a çıkaran Onyekuru gol sayısında geçtiğimiz sezonu şimdiden yakaladı.Ligin ilk yarısında golcü olmamasına rağmen Galatasaray, çok gol attı. 6-0'lık galibiyet ayakları yerden kesmemeli. Galatasaraylı oyuncular, coşkulu, iştahlı oynadılar, yardımlaşmaları üst düzeydeydi ve 6 gol attılar, bir o kadar da kaçırdılar. Ama Ankaragücü'nün kadro kalitesini de tartışmamız gerekir. Devşirme golcülerle oynamaktansa gerçek golcü ile maçlara çıkmak Galatasaray'ın 3 kulvarda da etkili olmasını sağlar. Eğer ilk yarıda güçlü bir golcü olsaydı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eder, Süper Lig'de de liderlik koltuğunda otururdu. Duydum ki transfer bitimine kadar iki golcü gelecek. Bu konuda önemli çalışmaların sonuna gelinmiş.