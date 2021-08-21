Helsinki - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

HJK Helsinki - Fenerbahçe maçını, Slovak hakem Ivan Kruzliak yöneteceği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Helsinki - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
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21 Ağustos 2021 18:50
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Helsinki Futbol Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Peter Kralovic yapacak.

Sarı-lacivertli takım, HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.


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