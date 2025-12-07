Helmut Marko: 'McLaren'den hata beklemiyoruz'

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Abu Dabi GP öncesi basın mensuplarına açıklamalar yaptı.



Marko, McLaren'ın tekrar hata yapmasına bel bağlayacak bir konumda olmak istemediklerini ifade etti.



Marko, "Şanslı olabiliriz ama hataya bel bağlayamayız. Kendi gücümüzle mücadele etmeliyiz." dedi.



Mercedes ve Ferrari'nin zirveye daha yakın olması Verstappen'e yardımcı olabilir ve Charles Leclerc'in ABD GP'sinde veya George Russell 'ın Bahreyn'de yaptığı gibi McLaren'in stratejik seçimlerini bozabilir veya onlara puan kaybettirebilir.



Marko ise bu yorumlar karşısında, "Ne Mercedes ne Ferrari'yi yeterince hızlı görmüyorum." ifadelerini kullandı.







