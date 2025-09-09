09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Heat, Precious Achiuwa ile yeniden anlaşma görüşmelerinde

Miami Heat, eski oyuncusu Precious Achiuwa ile yeniden sözleşme imzalama ihtimalini değerlendiriyor.

09 Eylül 2025 12:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com






South Florida Sun-Sentinel'ın haberine göre, taraflar oyuncunun ön sahadaki rolü üzerine görüşmelerini sürdürüyor.

Miami'nin pivot pozisyonundaki derinliği sınırlı olduğu için Achiuwa, takımın uzun rotasyonuna uygun bir aday olarak öne çıkıyor.


25 yaşındaki Achiuwa, çaylak sezonunu Heat formasıyla geçirmiş, 2021'de Kyle Lowry takasında Toronto Raptors'a gönderilmişti. O zamandan bu yana Raptors ve New York Knicks formaları giyen oyuncu, savunmadaki çok yönlülüğü ve ribaund yetenekleriyle dikkat çekti.

Geçen sezonu Knicks'te geçiren Achiuwa, 57 maçta ortalama 20.5 dakika sahada kalarak 6.6 sayı, 5.6 ribaund ve 0.8 top çalma ortalamaları yakaladı. Sahadan yüzde 50.2 isabet oranıyla şut attı ancak serbest atış çizgisinde yüzde 59.4 ile zorlandı.

Beş yıllık kariyerinde toplam 320 normal sezon maçına çıkan Nijerya doğumlu oyuncu, 7.6 sayı ve 5.7 ribaund ortalamalarına sahip. Ayrıca Heat, Raptors ve Knicks formalarıyla toplam 26 playoff maçında görev aldı.

Miami son yıllarda pivot pozisyonunda Bam Adebayo'ya aşırı yük binerken, yedek pozisyonunda istikrarlı çözümler bulmakta zorlandı. Takım, genellikle kısa vadeli veteran oyuncular veya gelişim aşamasındaki genç isimlerle bu boşluğu doldurmaya çalıştı. 2025-26 sezonuna girerken bu pozisyondaki derinlik, Heat için önemli bir öncelik olmaya devam ediyor.

