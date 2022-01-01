Heat, Morris'in sezonu kapatmasından endişe ediyor!

Miami Heat'in, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'ten yediği darbe nedeniyle halen parkelere dönemeyen Markieff Morris'in sezonu kapatmasından endişe duyduğu iddia edildi.



Geçtiğimiz Kasım ayında Jokic tarafından itildikten sonra geçirdiği boyun sakatlığı sebebiyle kadro dışı kalmış olan Morris, henüz forma giyebilmiş değil. Miami Herald'a göre bu sakatlık, kendisini sezonun geri kalanında kadro dışında tutmayı sürdürebilir.



Heat'in "Moris'in oynamasına izin verme konusunda huzursuz olduğu" bildirilse de, Heat forveti Twitter'da oynamak için doktorlardan izin aldığını ve bu sezon bir noktada geri döneceğini söyledi.



"Heat'in Morris'in tıbbi durumuyla ilgili endişesi net olarak bilinmese de, kendisini oynatma konusunda halen huzursuz edecek ve alacağı sorumluluk konusunda endişelendirecek kadar önemli olarak gördüğü söylendi."



Jokic, mevzubahis olayda kaburgalarına dirsek atmış olan Morris'e doğru koşarak, arkadan sertçe itmiş ve yere düşürmüştü. Uzun süre yerden kalkamayan Morris'e yaptığı darbe sebebiyle Joker, flagrant faul 2 ile cezalandırılarak oyundan atılmış ve daha sonrasında 50 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.



