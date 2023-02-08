Heat, Kyle Lowry'yi artık gözden çıkardı

Miami Heat'in, Kyle Lowry'yi takas etmeye açık olduğu söylendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Heat, Kyle Lowry'yi artık gözden çıkardı
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08 Şubat 2023 15:06
Miami Heat'in, Kyle Lowry'yi takas etmeye açık olduğu söylendi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Heat ekibinin başlangıçta bu fikre karşı çıkmış olsa da, artık Lowry'yi takas etmeye açık olduğunu belirtti.

2021 yazından beri Miami'de forma giyen ve gelecek sezon 29.6 milyon dolarlık bir maaşı olan Lowry, sol dizindeki ağrı nedeniyle bu sezon birçok maç kaçırdı ve geçmişte olduğu kadar etkili olamamıştı.

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