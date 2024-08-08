Emekli NBA oyuncusu Gordon Hayward, Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı bir maçta Metta World Peace'in kendisiyle 'Justin Bieber' diyerek dalga geçtiği bir anısını paylaştı.



Dan LeBatard Show'a konuk olan Hayward, NBA'de geçirdiği süreye yönelik konuşurken, beyaz oyuncuların bire bir pozisyonlarda savunmada hedef alındığı konusunda şaka yaptı.



Hayward bu konuyla alakalı olarak, geçmişte Lakers'a karşı oynadığı bir hazırlık maçında Metta World Peace'in (eski adıyla Ron Artest) kendisiyle Kobe Bryant'a karşı konuşurken Bieber'a benzeterek dalga geçtiği hikayeyi anlattı:



"Anlamadığım bir sebepten ötürü, takımda beyaz bir adamın sizi savunduğunu gördüğünüzde aniden onu hedef alasınız geliyor. Bu yüzden böyle bir durumda kaldığınızda, ilk seferde rakibi durdurabilmeniz lazım. Yoksa sürekli üzerinize gelmeye devam ediyorlar.



Ben takımın en kötü savunmacısı değildim, fakat her oyuna girdiğimde rakipler doğrudan benim üzerimden oynamaya çalışırdı. Sanırım bu süregelen stereotiplerle alakalı bir durum. İlle de beyaz olmamla alakası yoktur, fakat belki yüzümden veya saçlarımdan falan ötürüdür.



Bir seferinde Lakers'a karşı oynuyorduk, sanırım hazırlık maçıydı ve Ron Artest de oradaydı. Maça girdiğimde önce bana bakıp sonra Kobe'ye baktı ve dedi ki 'Kobe topu direk bana at. Bana Bieber'ı vermişler.' Ve tahmin edeceğiniz gibi sayıyı da bulmuştu. Onu savunma şansım yoktu. O noktada Ron Artest'e ne diyebilirim?"



Yakın zamanda basketboldan emekli olduğunu duyurmuş olan Hayward, bir kez All-Star seçildiği 14 yıllık bir kariyeri geride bırakmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU