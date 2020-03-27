Havalar ısınınca koronavirüs bitecek mi? Uzmanlardan kritik açıklama!

Havalar ısınınca koronavirüs bitecek mi? Milyonlarca insan bu sorunun yanıtını arıyor. Dünya genelinde vaka sayısında korkunç bir artışa sahip olan ve olmaya da devam eden corona virüsüne ilişkin son dakika detayları gelmeye devam ederken öte yandan İtalya, İspanya ve Fransa'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor.Dünya genelinde vaka sayısı 526 bini geçerken toplamda hayatını kaybedenler sayısı ise 23 bini geçti. Taburcu olan kişilerin sayısı ise 122 bine çıktı. Peki; havalar ısınınca corona virüs salgını bitecek mi? Konu ile ilgili hangi iddialar ortaya atıldı?yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ölüm oranının, 2000'li yıllardaki SARS salgını kadar yüksek olmadığını ancak bu virüsün bulaşma hızının daha yüksek olduğunu söyledi.Washington merkezli Türk Miras Vakfı (THO) tarafından "Koronavirüsün Küresel Etkileri" başlıklı panel, telekonferans yöntemiyle düzenlendi.Unutmaz, panelde, Kovid-19 salgını ve virüse yönelik aşı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kovid-19'un, aslında 2000'li yıllarda ortaya çıkan SARS virüslerine benzediğini ancak farklı bir şekilde işlediğini belirten Unutmaz, "" ifadesini kullandı.Unutmaz, havaların ısınmasının Kovid-19 salgınını etkileyeceğine dair spekülasyonlar olduğuna işaret ederek, henüz bunu destekleyen bir veri bulunmadığını vurguladı. Derya Unutmaz "" ifadelerini kullandı.Kovid-19'la ilgili aşı çalışmalarına değinen Unutmaz, birçok ülkenin bu virüsü yeterince ciddiye almadığının ve bu nedenle aşı çalışmalarında geç davranıldığının altını çizdi.Unutmaz, şu anda süper bilgisayarlarla on binlerce test yapıldığını, kullanılabilir bir aşı için en iyimser sürenin bir yıl olduğunu vurgulayarak, "Virüs, şu anda çok düşük ölçeklerde mutasyona uğruyor. Bu da aşı çalışmaları için iyi bir haber." dedi."Çin, SARS'tan çok şey öğrendi ama burada biraz gecikti" Aynı panelde konuşan, Yale Üniversitesi İnovatif Sağlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kaveh Khoshnood, Kovid-19 pandemisinin tahmin edilebilir olduğunu ancak virüsle mücadele konusunda geç kalındığını söyledi.Khoshnood, Çin'in SARS'tan çok şey öğrendiğini belirterek, "Ama burada biraz, birkaç gün geciktiler. Salgın, Çin'in yeni yılına denk geldi. Buna o süreçte müdahale etmede isteksiz davrandılar ancak daha sonra tüm bilgileri derhal paylaştılar. Almanya ve birçok ülkenin test kiti geliştirmesine bu bilgiler olanak sağladı. Bu, Çin'in daha önce yaptığı bir şey değil." dedi.Salgının en fazla etkilediği ülkelere de değinen Khoshnood, Güney Kore'nin SARS'tan daha iyi ders çıkardığını ve bu tür bir salgına daha hazır olduğunu vurguladı.Khoshnood, şu ifadeleri kullandı: "Çin'in aksine Kore, şehirleri karantinaya alıp piyasaları ve iş dünyasını kapatmadı. Bunun yerine, test sayısını çok hızlı artırdı. Olabildiğince fazla insanı test etti ve tespit edilenlerin temas ettiği kişileri derhal tespit edip, gerekli uygulamaları yaptı. Bazen insanların mahremine de müdahaleleri oldu. Örneğin; söz konusu kişinin katıldığı bir toplantıyı, partiyi bulup katılanlara ulaştı. Dolayısıyla insanların irtibatlı olduğu herkesi buldular ve virüsün yayılmasını engellediler."İran'ın, Kovid-19'la mücadelede çok başarısız olduğuna işaret eden Khoshnood, İran'ın bilgileri sakladığını, salgına müdahalede geç davrandığını ve hükümetin siyasi hesapları insanların sağlığının üzerinde tuttuğunu belirtti.