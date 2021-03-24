Hatayspor yeni stadında ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yapımı tamamlanan 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda ilk antrenmanını gerçekleştirdi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Hatay Stadı'nda idmana çıktı.



Antrenmanda futbolcular pas ve dar alan çalışması yaptı. Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık bir saat sürdü.



