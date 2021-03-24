Hatayspor yeni stadında ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig takımlarından Hatayspor, yeni stadyumunda ilk antrenmanına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor yeni stadında ilk antrenmanına çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2021 19:40
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yapımı tamamlanan 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Hatay Stadı'nda idmana çıktı.

Antrenmanda futbolcular pas ve dar alan çalışması yaptı. Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık bir saat sürdü.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.