Hatayspor Süper Lig'de!

TFF 1. Lig'de puan durumu

TFF 1. Lig'de son hafta programı

TFF 1. Lig'in 33. haftası nefesleri kesti. deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup eden Hatayspor, son haftaya girerken liderliği ve Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. 33. haftada playoff hattında da dikkat çeken sonuçlar çıktı.Lider Hatayspor, küme düşen Adanaspor'a konuk olduğu maçta ecel terleri döktü ve geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak Süper Lig biletini kaptı. Adanaspor, 54. dakikada Umut'ın kırmızı kart görmesinden 5 dakika sonra Roni ile golü bularak öne geçti. Hatayspor'un beraberlik sayısı, 78. dakikada Barbosa ile geldi. Adanaspor'da 85. dakikada da Eze kırmızı kart gördü ve ev sahibi maçı 9 kişi tamamladı. Hatayspor'a galibiyeti getiren gol, 89. dakikada Yusuf'tan geldi. Bu sonuçla puanını 63 yapan Hatayspor Süper Lig'i garantiledi.Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim oldu. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.Altıparmak, "" dedi.(63) Hatayspor(59) Erzurum BB(58) Adana Demirspor(57) Akhisarspor(56) Bursaspor(53) Karagümrük(51) AltayGiresunspor-AltayEskişehirspor-BolusporErzurum BB-ÜmraniyeHatayspor-BursasporFatih Karagümrük-AdanasporAkhisar Bld.Spor-KeçiörengücüOsmanlıspor-BalıkesirsporAdana Demirspor-İstanbulsporMenemen Belediyespor-Altınordu2. sıranın sahibi Erzurum BB ise, playoff mücadelesindeki Altay'ı deplasmanda 1-0 ile geçerek önemli bir şans elde etti. Erzurum BB'ye galibiyeti getiren gol, 68. dakikada Ömer Şişmanoğlu'ndan geldi ve Erzurum, son haftaya 2. sırayı koruyarak girdi. Altay ise Karagümrük'ün 2 puan gerisinde, 7. sırada kaldı.3. sıradaki Adana Demirspor, penaltıların çalındığı maçta deplasmanda Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti ve doğrudan çıkma şansını son haftaya taşıdı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller 9. ve 29. dakikalarda penaltıdan Erkan Zengin ile 54. dakikada Dibba'dan geldi. 21. dakikada bir penaltı kaçıran Ümraniyespor'un sayılarını ise 58. dakikada penaltıdan Gökhan ile 65. dakikada Hasic kaydetti.Son 3 haftada kazanan Bursaspor, evinde Menemen Belediyespor ile berabere kaldı ve önemli bir şansı kaçırdı. Bursaspor'un gollerini 24. ve 41. dakikalarda Seleznov penaltıdan atarken, Menemen Belediyespor 15. dakikada Domgjoni ve 47. dakikada Mehmet ile golleri buldu.