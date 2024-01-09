Hatayspor, galibiyet hasretine son vermek istiyor!

Hatayspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında çarşamba günü Mersin'de Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, galibiyet hasretine son vermek istiyor!
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09 Ocak 2024 13:54
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında çarşamba günü Mersin'de Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde son galibiyetini 11 Kasım'da Galatasaray'a karşı alan Hatayspor, sonraki 6 haftada sahadan 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. Bu sezon kalesinde 25 gol görüp rakip fileleri 26 kez havalandıran bordo-beyazlı ekip, 19 puanla 15. sırada yer alıyor.

Hatayspor, 1 puan farklı 14. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyete ulaşarak 3 puan hasretine son vermek istiyor.

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