Hatayspor, Emre Kaplan'ı transfer etti

Süper Lig ekibi Hatayspor, Başakşehir'den sol bek oyuncusu Emre Kaplan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor, Emre Kaplan'ı transfer etti
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13 Ocak 2022 19:47
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Emre Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hatayspor Kulüp Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreninde Emre Kaplan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Emre Kaplan'ın son olarak Medipol Başakşehir'de forma giydiği anımsatılan açıklamada "Emre Kaplan'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Yeni evine hoş geldin Emre" ifadelerine yer verildi.

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