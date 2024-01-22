Hatayspor'dan savunmaya takviye

Hatayspor, Cemali Sertel'in kiralık transferi için Başakşehir'le anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Hatayspor'dan savunmaya takviye
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22 Ocak 2024 11:54
Son güncelleme 22 Ocak 2024 11:56
Atakaş Hatayspor, savunma hattını Cemali Sertel ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Volkan Demirel'in ekibi, sol bek Cemali Sertel'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Başakşehir'le anlaşma sağladı.

Hatayspor'un 24 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Hatayspor'un alt yapısında yetişen ve Eskişehirspor Kulübüne satılan Cemali Sertel buradan Çaykur Rizespor, Antalyaspor ve son olarak da Başakşehir Kulübünde forma giydi. [Hataysöz]

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