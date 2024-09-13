Süper Lig takımlarından Hatayspor, ota saha oyuncusu Naby Keita'nın transferinde anlaşma sağladı.Hatayspor, Werder Bremen'de kadro dışı kalan 29 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Naby Keita ile görüşmelerinde olumlu sonuç aldı.Almanya'da sağlık kontrollerinden geçecek olan Naby Keita'da problem çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalanacak.Werder Bremen ile kiralık transfer konusunda anlaşan Hatayspor, sözleşmeye 1,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu ekletecek.Premier Lig devi Liverpool, orta saha pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki oyuncu için 2018 yılının yaz mevsiminde Bundesliga ekibi RB Leipzig'e 60 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Naby Keita, İngiliz ekibinde 129 maçta oynadı ve 11 gol ile 7 asist yaptı. 2023 yılının Temmuz ayında bedelsiz bir şekilde Werder Bremen'e transfer olan oyuncu, geçen sezon yeşil-beyazlı ekip ile sadece 5 karşılaşmaya çıktı.or