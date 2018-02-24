Basketbolda 26. kez düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final maçında Fenerbahçe'yi saf dışı bırakarak finale adını yazdıran Hatay Büyükşehir Belediyespor'un hedefi, kupayı müzesine götürmek.Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin'deki PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı finalde Fenerbahçe'yi 65-59 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdiklerini anımsattı.Çok zor maçlar oynadıklarını ancak finale kadar gelmeyi başardıklarını ifade eden Bayraktar, ne kadar iyi bir takım olduklarını Türkiye Kupası'nda da gösterdiklerini vurguladı.Ligde olduğu gibi kupada da zorlu maçlar yaptıklarını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:"Çeyrek finalde Beşiktaş'ı, yarı finalde de Fenerbahçe gibi 2 güçlü rakibimizi saf dışı bıraktık. Bu maçların tamamında çok iyi oyunlar ortaya koyduk. Bunun için teknik heyeti kutluyorum, büyük iş çıkardılar. Oyuncuları da kutluyorum yüreklerini ortaya koydular. Hatay halkı için, büyük Hatay taraftarı için oynadılar. Şimdi finaldeyiz. Rakibimiz Yakın Doğu Üniversitesi. Bu normal çünkü onların finale çıkacağını bekliyorduk. Zor bir maç bizi bekliyor. Biz yine kazanmak için sahada olacağız."Bayraktar, Yakın Doğu Üniversitesi ile yarın finalde karşılaşacaklarını belirterek, "Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok. Biz kupa hedefiyle buraya geldik ve finale çıktık. Yarınki maçı da kazanacağımıza ve kupayı Hatay'a götüreceğimize inanıyorum." diye konuştu.