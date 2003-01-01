Haslem: "Ben olmasaydım, Miami'deki şampiyonlukları kazanamazdık!"

Miami Heat'in mevcut en uzun süreli forma giyen oyuncusu Udonis Haslem, geçmişte LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh'ın, kendisi olmadığı takdirde şampiyonluk kazanamayacaklarını iddia etti.



GQ'dan Tyler R. Tynes ile sohbet eden Haslem, yapması gereken işi yaptığını ve takımın başarısı için çok önemli katkılarda bulunduğunu söyledi:



"Kimsenin ne dediği umrumda değil, önemli katkılarım oldu ve bensiz o yüzüklerin hiçbirini kazanamazdık. Ben işimi yaptım. Her zaman hazır oldum. Sahaya girip kaleyi korumam gereken kritik anların içinde bulundum. Tanrıya şükürler olsun ki, Dwyane bir adım öne çıkıp 'Bu adam bize lazım' diyebildi."



"PİS İŞLERİ YAPACAK BİRİ LAZIM!"



Haslem ayrıca geçmişte Heat için pis işleri kendisinin üstlendiğini açıkladı:



"Otobüsü kullananların veya otobüste oturanların etrafında olabilrisiniz, ancak lastikleri ve yağı değiştirebilecek biri yoksa, o otobüsü hareket etmez. Benim gibi pis işleri yapabilecek ve istatistik tablosunda görünmeyecek şeyleri yapacak bir adama ihtiyacınız vardır. Böylece kazanabilirsiniz. Bunu Dwyane de, LeBron da, Chris de anlamıştı. Anlamasalardı, kalmam için asla maaşlarından kesmezlerdi.



Beni tanımıyorlardı. Ki buna çok gerek de yoktu. Ama ortaya neler koyduğumu anladılar ve ben de gereğini yapabildim."



Şu anda 41 yaşında olan Haslem, 2003 yılında Draftsız olarak lige geldiğinden beri South Beach'te ikamet ediyor.



Lokal kahraman olarak görülen Haslem, Heat'in 21. yüzyıldaki zengin şampiyonluk geçmişinin önemli bir parçasıydı ve sırasıyla 2006, 2012 ve 2013'teki üç şampiyonluk kadrosunun da bir üyesiydi.



18 sezonluk profesyonel kariyerinde 7.6 sayı ve 6.7 ribaund ortalamaları yakalamış olan Haslem, artık ekipte daha çok bir akıl hocası, motive edici ve 'Heat Kültürü'nün ana parçası olarak görev yapıyor.



