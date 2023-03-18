Spor Toto 1. Lig'de 1-0 geriye düştüğü müsabakada Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hasan Özer, "Ligde kalma adına çok önemli bir 3 puan aldık." dedi.



Özer, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, rüzgarın aleyhlerine estiği ilk yarıda zaman zaman topa sahip olan bir takım görüntüsü verdiklerini ancak uzun top oynamaya çalıştıkları dönemde rüzgarın da etkisiyle ciddi problemler yaşadıklarını aktardı.



İlk devrede çok fazla pozisyon verdiklerini belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kerim Alıcı ilk yarıda kendi kalesine gol attı ancak ikinci devre gerçekten muhteşem oynadı ve çok iyi işler yaptı. Deprem sürecinden sonra tekrar ikinci kez hayata döndü, enkazın altından çıktı. Onu kazandığımızı düşünüyorum. İkinci devre inanılmaz topa sahip olan, baskı kuran, kanatları çok iyi kullanan 6'sı isabetli 14 şutu olan, 1-0 mağlup duruma düşmesine rağmen oyunu bırakmayan, vazgeçmeyen ve golü bulduktan sonra ikinci golü kovalayan, galibiyet için her şeyi yapan bir oyuncu grubu gördük ikinci devre. İnanılmaz bir dönüş oldu."



Özer, inanılmaz bir dönüşe imza attıklarını belirterek, "Ligde kalma adına çok önemli bir 3 puan aldık. O yüzden çok mutluyum. Bu geri dönüşlü 3 puanın bizi takım yaptığını ve daha da başarılı bir Altınordu olacağımızı gösterdiğini düşünüyorum." dedi.





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