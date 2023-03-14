Hasan Çavuşoğlu'ndan depremzede Verde Arslan'a ziyaret

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, depremzede Verde Arslan'ı hastanede ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hasan Çavuşoğlu'ndan depremzede Verde Arslan'a ziyaret
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14 Mart 2023 21:49
Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak, Alanya'da tedavi gören 13 yaşındaki depremzede Verde Arslan'ı ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem sonrası enkaz altından çıkarılan 13 yaşındaki Verde Arslan ile tedavisinin sürdüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görüştü.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çavuşoğlu, Arslan'a üzerinde isminin yazdığı Alanyaspor forması hediye etti. Çavuşoğlu'na ziyarette Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oğuz Karahan da eşlik etti.

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