Hasan Arat: "Beşiktaş'a güvenmeye devam edin"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni transferler ile ilgili açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hasan Arat: 'Beşiktaş'a güvenmeye devam edin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2024 01:08
Son güncelleme 11 Şubat 2024 01:37
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beyaz TV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni transferlerle ilgili konuşan Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a güvenmeye devam edin. Beşiktaş'tan güveninizi eksik etmeyin. Beşiktaş çok büyük camia. Yağız da imzaladı. Bu Türkiye'de bir ilktir. Çok fazla transfer yapmayacağız, doğru transfer yapacağız. Bundan sonra felsefemiz bu." dedi.

Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta karakterli tüm futbolcular efsanedir. Muçi de buna adaydır." şeklinde konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery