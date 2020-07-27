Harun Tekin, yeni sezonda da Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de gelecek sezon da kale, Altay Bayındır ve Harun Tekin'e emanet edilecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Harun Tekin, yeni sezonda da Fenerbahçe'de!
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27 Temmuz 2020 11:34
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçta bu sezon ikinci kez ligde forma giyen Harun Tekin, başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti.

Sarı - lacivertlilerin kalesi, önümüzdeki sezon da Altay ve Harun ikilisine emanet edilecek.

31 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin adı, Süper Lig'den Beşiktaş ile anılıyordu.

Harun Tekin, bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de 2 maç, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta forma giydi. Deneyimli kaleci, bu maçlarda kalesinde sadece 2 gol gördü.



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