Harun Tekin, yeni sezonda da Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçta bu sezon ikinci kez ligde forma giyen Harun Tekin, başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti.



Sarı - lacivertlilerin kalesi, önümüzdeki sezon da Altay ve Harun ikilisine emanet edilecek.



31 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin adı, Süper Lig'den Beşiktaş ile anılıyordu.



Harun Tekin, bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de 2 maç, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta forma giydi. Deneyimli kaleci, bu maçlarda kalesinde sadece 2 gol gördü.



